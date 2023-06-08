زيلينسكى: تدمير سد كاخوفكا يحرم الكثيرين من مياه الشرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف"زيلينسكى" خلال زيارته لسد نوفا كاخوفكا، اليوم الخميس، أنه يجب على منظمات الإغاثة تقديم المساعدة بعد تفجير السد والعالم بأسره سيعرف أن الحرب الروسية جريمة، وأشار إلى أنه جرى إجلاء السكان من مناطق الفيضانات المحتملة وإنهاء حالة الطوارئ.
تعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون للتفجير في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.
تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده في عام 1956.
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