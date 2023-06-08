قتلى وجرحى في انفجار بمسجد شمال أفغانستان

قتلى وجرحى في انفجار بمسجد شمال أفغانستانقُتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 25 آخرون، اليوم الخميس، جراء انفجار ضخم داخل مسجد في مدينة فيض آباد في ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان.

ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤول محلي، قوله: إن الانفجار وقع داخل مسجد في إقليم بدخشان شمال البلاد، خلال جنازة نائب حاكم الإقليم، الذي قُتل الثلاثاء الماضي، في هجوم تبنته جماعة "داعش" التكفيرية.

وأكدت مصادر محلية أن "عددا كبيرا من الضحايا المدنيين سقطوا جراء الانفجار".. لافتة إلى أن الأعداد في تزايد.

وأوضحت المصادر أن مسؤولين كبارا من جماعة طالبان، كانوا موجودين داخل المسجد لحظة وقوع الانفجار.