قتلى وجرحى في انفجار بمسجد شمال أفغانستان
قُتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 25 آخرون، اليوم الخميس، جراء انفجار ضخم داخل مسجد في مدينة فيض آباد في ولاية بدخشان شمال شرق أفغانستان.
ونقلت وسائل إعلام أفغانية عن مسؤول محلي، قوله: إن الانفجار وقع داخل مسجد في إقليم بدخشان شمال البلاد، خلال جنازة نائب حاكم الإقليم، الذي قُتل الثلاثاء الماضي، في هجوم تبنته جماعة "داعش" التكفيرية.
وأكدت مصادر محلية أن "عددا كبيرا من الضحايا المدنيين سقطوا جراء الانفجار".. لافتة إلى أن الأعداد في تزايد.
وأوضحت المصادر أن مسؤولين كبارا من جماعة طالبان، كانوا موجودين داخل المسجد لحظة وقوع الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قتلى وجرحى في انفجار بمسجد شمال أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.