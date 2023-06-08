العالم اليوم - مصر.. وفاة روسي بعد هجوم من سمكة قرش

انتم الان تتابعون خبر مصر.. وفاة روسي بعد هجوم من سمكة قرش من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 08:22 مساءً - لقي روسي حتفه، الخميس، بعد أن هاجمته سمكة قرش في مدينة الغردقة الواقعة على البحر الأحمر شرقي مصر.

وحذرت الصفحة الرسمية للقنصلية العامة الروسية بالغردقة على "فيسبوك"، الروس من ارتياد الماء، وطالبتهم بتوخي الحذر والالتزام الصارم بقواعد السباحة والغطس المفروضة من قبل السلطات المصرية.

ويقول القنصل الروسي في الغردقة فيكتور فوروباييف إن "الواقعة صعبة للغاية"، وإن الروسي الذي هاجمته سمكة القرش "جاء إلى مصر في بداية يونيو الجاري، ويبلغ من العمر 24 عاما".

وأكد فوروباييف لموقع "دوت الخليج"، أن "هجوم القرش حدث للمواطن الروسي في أحد الشواطئ وسط مدينة الغردقة، وكان يسبح ويبتعد عن البر مسافة 35 مترا تقريبا".

وأوضح الدبلوماسي الروسي: "نتمسك بكافة التوصيات الصادرة عن محافظة البحر الأحمر والهيئات المختصة بإدارة الشواطئ، وأبلغنا كافة المواطنين الروس المتواجدين بضرورة أخذ احتياطاتهم".

وقالت وكالة أنباء "تاس" الروسية إن القتيل من مواليد 1999، وكان مقيما في مصر وليس سائحا.

ومنعت السلطات المختصة السائحين من ارتياد المياه حتى تأمين المنطقة بشكل كامل.

وكشفت مصادر أن الجهات البحرية المختصة في مصر اصطادت سمكة القرش التي قتلت الضحية بعد الواقعة.

وكانت مصر قد أغلقت قبل عام تقريبا عددا من الشواطئ المطلة على البحر الأحمر، بعد وفاة سائحة نمساوية كانت تبلغ من العمر 68 عاما من جراء هجوم سمكة قرش.