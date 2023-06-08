العالم اليوم - بلومبرغ: شركات أجنبية مهتمة بشراء محطة كهرباء مصرية كبرى

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 08:22 مساءً - أعادت شركة "Actis LLP" و"Edra Power Holdings" اهتمامهما بشراء محطة كهرباء مصرية كبرى، في صفقة قد تبلغ قيمتها نحو 2 مليار دولار، لتعزيز العملة الصعبة في السوق المصري.

وتعتزم الشركتان الدخول في عروض لشراء الملكية الكاملة، وتشغيل المنشأة الواقعة في بني سويف جنوب القاهرة، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمرفي تصريحات لوكالة بلومبرغ.

المحطة، وهي واحدة من ثلاث محطات مشتركة بين شركة "Siemens AG" الألمانية، بطاقة إجمالية تبلغ 14.4 غيغاوات تم افتتاحها في منتصف عام 2018 باعتبارها الأحدث في سلسلة من المشاريع العملاقة الطموحة.

ويرى المراقبون أن اتفاقا مع شركة "Actis LLP" ومقرها لندن، أو "Edra Power Holdings" من ماليزيا سيكون بمثابة ضخ مرحب به لرأس المال من خارج المنطقة، وربما الصفقة الفردية الأعلى قيمة في مصر على الإطلاق.

وتبلغ تكلفة بناء محطات الطاقة الثلاث 6.4 مليار دولار، وأتى التمويل بشكل أساسي من كونسورتيوم بقيادة دويتشه بنك، و HSBC، وKfW-IPEX Bank.

بدورها، قامت الشركة المصرية القابضة للكهرباء المملوكة للدولة، بدفع حوالي 85 بالمئة من تكاليف محطات الطاقة الثلاث بقرض من التحالف المصرفي مدعوما بضمان سيادي.

وسيتولى المشتر الجديد مسؤولية المستحقات المالية للمحطة حسب المصادر، مما يساعد مصر على تخفيف أحد أكبر أعباء ديونها.

حسب المصادر، يشمل تقييم الـ 2 مليار دولار، الديون على المنشأة، مما يعني أن الحكومة ستتلقى على الأرجح أقل من هذا المبلغ للبيع.

السلطات المصرية كانت قد أخطرت المقرضين إلى الصفقة المحتملة، وتنتظر موافقتهم قبل إرسال عرض البيع إلى الشركتين الراغبتين بالشراء.

كما ستوقع الحكومة اتفاقية شراء للطاقة المنتجة من المحطة.

وفي 2019، كان صندوق الثروة السيادية المصري قد قال أنه من الممكن أن يستحوذ على 30 بالمئة من المحطة،بينما يأخذ المستثمرون الدوليون الحصة المتبقية.