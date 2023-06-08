مستشار وزير خارجية أوكرانيا لـ«القاهرة الإخبارية»: الهجوم المضاد على روسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف "ميكيتينكو" فى حديثه لـقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أنَّ الهجوم المضاد ضد روسيا لم يبدأ حتى الآن، ونطالب بتحقيق دولي في تفجير سد نوفا كاخوفكا في خيرسون، موجهًا الاتهامات لموسكو بأنها السبب وراء تفجير سد نوفا كافوفكا.

تعرض سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في منطقة خيرسون للتفجير في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات.

تبادلت كل من روسيا وأوكرانيا، الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده في عام 1956.