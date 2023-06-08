“الوطني للأمن السيبراني”: لا تجسس على هواتف الأردنيين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 8 يونيو 2023 09:09 مساءً - دوت الخليج :- نفى رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، المهندس بسام المحارمة، أن يكون هناك عمليات تجسس على الهواتف الخلوية في الأردن.

وأوضح ، مساء الثلاثاء، أن التجسس على الهواتف الخلوية ليس سهلا، مؤكدا أن الأردن لم يواجه أي مشاكل من هذا النوع.

وعرج على ذكر حادثة استهداف مجموعة من الصحفيين ببرمجية خبيثة من خارج البلاد خلال العام الماضي، مبينا أنه تم التحقيق بالموضوع ولم ينتج عن محاولات اختراق هواتفهم أي خسائر بالمعلومات.

** “IOS” و”Android”

وأشار المحارمة إلى أن الأنظمة التشغيلية للهواتف الخلوية تحتوي على حلقات دفاعية وحمائية، ورغم ذلك فهي معرضة للاختراقات، ولكنها لا تنضوي تحت مفهوم التجسس، منوها بأن التجسس عالمياً عادة يكون لأشخاص مهمين وليس لمواطنين عاديين , وفق هلا اخبار .

ولفت إلى أن عملية تهكير هواتف “الآيفون” صعبة جدا وإن حدثت فمن خلال ثغرة في نظام “IOS” إذا ما اكتشفتها جهات تتمتع بقدرات وإمكانات عالية، وإن استغلتها لأغراض استخبارية تكون على نطاق محدود جدا.

ونوه في الوقت ذاته بأن شركة “آبل” ترصد مبالغ طائلة لمن يستطيع التوصل إلى ثغرة في نظام هواتفها، كما لا يقومون بتنزيل أي تطبيق على متجرهم إلا بعد تحققهم من أن التطبيق خال من البرمجيات الخبيثة.

وبين أن نسبة الأمان في أنظمة هواتف “Android” والتطبيقات على متاجرها أقل بقليل من هواتف “الآيفون”.

** التواصل الاجتماعي

وتحدث المحارمة عن تطبيقات التواصل الاجتماعي المجانية التي تعتمد على جمع المعلومات الشخصية عن مستخدميها واهتماماتهم، مؤكدا أن ذلك لا يعد تجسسا بل لأغراض ربحية بتوجيه الإعلانات المتعلقة باهتمامات المستخدمين نحوهم.

ودعا المواطنين إلى عدم تنزيل أي تطبيق إلا في حال الحاجة لاستخدامه، مع ضرورة التأكد من إيقاف أذونات الوصول إلى مرفقات الهاتف مثل؛ “المايكروفون” و”الكاميرا” و”الاستوديو”، والتي تطلب عادة لمعرفة معلومات المستخدم لأغراض الدعاية والإعلان أيضا.

** vpn

ولم ينصح المحارمة باستخدام تطبيقات “vpn” المجانية على الهواتف الخلوية، لأن العديد منها قد تحدث مشاكل لمستخدميها.

وأشار إلى عديد المستخدمين الذين قد يحتاجون لاستخدام تطبيقات “vpn” في حالات الضرورة وليس للتحايل، داعيا إياهم إلى استخدام المدفوعة والمعروفة والشرعية منها، مع ضرورة تقييدها من حيث أذونات الوصول إلى مرفقات الهاتف.

** المكالمات الاحتيالية

وعن المكالمات الاحتيالية التي ترد من الخارج، حذر المحارمة من التعامل مع أي مكالمة أو رسالة ترد من مصدر مجهول.

ودعا إلى عدم فتح أي روابط تصل من خلال الرسائل أو عبر “الإيميل” من مصادر مجهولة، وخاصة تلك التي تحتوي على إغراءات بربح الأموال.