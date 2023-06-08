العالم اليوم - تدمير سد كاخوفكا.. لماذا يحمل "خطورة نووية" على أوكرانيا؟

انتم الان تتابعون خبر تدمير سد كاخوفكا.. لماذا يحمل "خطورة نووية" على أوكرانيا؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 09:22 مساءً - أعلنت الشركة المشغلة لسد كاخوفكا، الخميس، أن الخزان الذي تم إنشاؤه بواسطة السد المدمر في جنوب أوكرانيا لم يعد بإمكانه توفير المياه اللازمة لتبريد مفاعلات محطة زابوروجيا النووية.

وقال المدير التنفيذي لشركة "أوكرهيدروينرجو" إيغور سيروتا، إن منسوب المياه "أقل من النقطة الفاصلة البالغة 12.7 مترا".

ويعني ذلك أنه لم يعد ممكنا إمداد "الأحواض في محطة زابوروجيا للطاقة النووية لتبريد المحطة".

ويقع السد على نهر دنيبرو، ويشكل خزانا يوفر مياه التبريد لمحطة زابوروجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وهي أكبر محطة من نوعها في أوروبا وتقع على بعد حوالي 150 كيلومترا شمالي السد.

من المقرر أن يزور المحطة الأسبوع المقبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الذي قال هذا الأسبوع إن ضخ المياه سيتوقف إذا قل منسوبه عن 12.7 مترا.

وأوضح غروسي أن المياه الموجودة في أحواض التبريد بالمحطة وفي أماكن أخرى ما يزال ممكنا استخدامها "لبعض الوقت" لتبريد المفاعلات وأحواض الوقود المستهلك في مباني المفاعل.

وأضاف أن حوض تبريد كبير بجوار الموقع "ممتلئ حاليا ويضم مخزونا كافيا لتزويد المحطة عدة أشهر، لأن مفاعلاتها الستة في وضع إغلاق".

وصرح غروسي في اجتماع لمجلس محافظي الوكالة: "لذلك من الضروري أن يظل حوض التبريد سليما. أدعو جميع الأطراف لضمان عدم القيام بأي شيء لتقويض ذلك".

وبحسب وكالة "فرانس برس"، هناك فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المحطة.

كارثة السد