الأردن يشارك الخميس في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد "داعش"

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 8 يونيو 2023 10:07 مساءً - دوت الخليج :- يشارك الأردن، الخميس، في أعمال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد ‎تنظيم "داعش الإرهابي"؛ الذي تستضيفه السعودية في الرياض.

ويشارك في أعمال الاجتماع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

وتشارك جامعة الدول العربية في الاجتماع الوزاري، بوفد برئاسة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة العربية السفير خليل الذوادي ، وفق المملكة .

وأشار السفير الذوادي في تصريح له اليوم، إلى أهمية انعقاد هذا الاجتماع للتشاور وتبادل الرؤى حول سُبل مواجهة التحديات الخطيرة التي يفرضها "داعش الإرهابي".

وأعلنت السعودية خلال اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد "داعش الإرهابي" بمدينة لاهاي استضافتها للاجتماع الوزاري للتحالف.

ويضم التحالف 85 دولة ومنظمة شريكة تنتمي لعدد من دول العالم، حيث تشكل التحالف الدولي ضد "داعش الإرهابي" في أيلول 2014.