العالم اليوم - شراكة اقتصادية جديدة بين أميركا وبريطانيا لاحتواء الصين

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 10:20 مساءً - اعلن الرئيس الاميركي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الخميس شراكة اقتصادية جديدة تهدف الى خوض التحديات الجيوسياسية الكبيرة الراهنة، وخصوصا في مواجهة طموحات الصين.

وينص "إعلان أطلسي" وقعه الرجلان في البيت الابيض على بنود عدة بينها تعزيز التعاون في صناعة الدفاع وتوريد المعادن الضرورية في الانتقال على صعيد الطاقة.

"إننا نواجه تحديات جديدة للاستقرار الدولي - من دول استبدادية مثل روسيا وجمهورية الصين الشعبية؛ والتقنيات التخريبية؛ والجهات النشطة غير الحكومية؛ والتحديات العابرة للحدود الوطنية مثل تغير المناخ"، بحسب ما نص عليه إعلان الإطلسي

وبموجب الاتفاقية مع سوناك، سيبدأ البلدان مفاوضات "فورية" بشأن معالجة الولايات المتحدة للمعادن الهامة التي تستخدم في البطاريات الكهربائية في بريطانيا.

كما وافق بايدن على مطالبة الكونغرس بتعيين بريطانيا كمصدر محلي للمشتريات الدفاعية، لتسريع تطوير أسلحة الجيل التالي مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وقال سوناك في بيان: "لقد دفعت المملكة المتحدة والولايات المتحدة دائمًا حدود ما يمكن أن تحققه الدولتان معًا"، مضيفا "لذلك من الطبيعي، عندما نواجه أكبر تحول في اقتصاداتنا منذ الثورة الصناعية ، أن نتطلع إلى بعضنا البعض لبناء مستقبل اقتصادي أقوى معًا."

كما دعا الزعيمان إلى بذل جهود مشتركة لمنع الخصوم من استخدام التقنيات الناشئة بهدف الإضرار بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وشبكات الهاتف المحمول من الجيل السادس وعلم الأحياء التركيبي.

أزمة أوكرانيا

وفي مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيحصل على "التمويل اللازم" لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا "طالما تطلب الأمر".

وقال بايدن ردا على صحافي سأله ما اذا كان يحظى بتأييد زعيم الجمهوريين في مجلس النواب للتصويت على هذا التمويل، "أنا واثق بأننا سنحصل على التمويل اللازم لدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك".