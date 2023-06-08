العالم اليوم - عبد الله بن زايد يهنئ وزير خارجية تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 10:20 مساءً - هنأ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات، الخميس، نظيره التركي هاكان فيدان بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد.

وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد خلال اتصال هاتفي مع فيدان، عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في مهام عمله، مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وتركيا.

كما أعرب عن تطلعه للعمل معا من أجل تعزيز علاقات الصداقة وتطوير الشراكة بين البلدين في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما.