وزير الصناعة الإسواتينى: نركز على العمل البينى لتعزيز النُمو بين الكوميسا

جدة - نرمين السيد - قال منكوبا خومالو وزير التجارة والصناعة الإسواتينى، إنَّ إسواتينيا تريد التركيز على التكامل المحلى، وعلى سلاسل القيمة داخل دول الأعضاء بالكوميسا، وإتاحة الفرص للعمل البينى لتعزيز النمو بين الدول.





وأضاف "خومالو" فى لقاء خاص مع "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب على دول الكوميسا أن تبحث عن قوة كل دولة فى المجالات المختلفة كالزراعة، التكنولوجيا، الصناعة، والتعدين، على أن تركز كل دولة على نقاط قوتها و تعمل على دعم الدول الأخرى.

وأوضح أن إسواتينيا تعمل مع مجموعة الكوميسا من خلال استراتيجية الاستثمار باتخاذ عدد من الإجراءات اللازمة من أجل المشاركة فى استراتيجية التنمية للكوميسا.

وتابع وزير التجارة والصناعة الإسواتينى، أن إسواتينيا لا تقدم الكثير لسوق الكوميسا، ولكننا نجذب الكثير من الاستثمار، ونرحب بالمستثمرين المصريين فى إسواتينيا و"نسعى أن تكون إسواتينيا منصة للإنتاج لتوريد كافة المنتجات إلى الدول الأعضاء بـكوميسا".