العالم اليوم - باكستان تؤكد ثقتها الكاملة في رئاسة الإمارات لـ"كوب 28"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 يونيو 2023 11:21 مساءً - قالت وزارة الخارجية الباكستانية، الخميس، إن رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف "كوب 28"، تشكل فرصة سانحة لتحقيق التقدم والتحرك العالمي الفعال لمجابهة مختلف التداعيات السلبية لتغير المناخ.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهراء بالوش، أن دولة الإمارات أظهرت على مدى سنوات التزاما قويا تجاه الطاقة المتجددة، سواء تعلق الأمر بالطاقة الشمسية أو بطاقة الرياح.

وأضافت أن باكستان لديها الثقة الكاملة في أن رئاسة الدكتور سلطان الجابر لقمة المناخ "كوب 28"، ستدفع قدما بالعمل لأجل مجابهة تغير المناخ.

وأشارت المتحدثة إلى عدة مبادرات أعلنتها دولة الإمارات، مثل مشروع مدينة مصدر، واستراتيجية الطاقة النظيفة، مع التعهد بتحقيق الحياد المناخي بحلول سنة 2050.

وتابعت أن "الإمارات رصدت استثمارات مهمة للمضي قدما بالجهود الدولية في ملف المناخ، وتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس".

وأردفت أن "دولة الإمارات أظهرت التزاما كبيرا في قضايا المناخ وتعزيز الطاقة النظيفة"، مشيرة إلى نموذج "مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية" الرائد عالميا، وإسهامه بشكل كبير في خفض الانبعاثات.

وتحدثت مسؤولة الخارجية الباكستانية عن استثمارات قامت بها دولة الإمارات في مجال الزراعة المستدامة وحفظ الماء وإدارة النفايات، وإظهار مقاربة شاملة في معالجة أزمة المناخ.

واستطردت أن "دولة الإمارات تستطيع أن تلعب دورا حاسما في مجابهة تغيرات المناخ، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي الذي يجعلها جسرا بين الشمال والجنوب في العالم، على مستوى تعزيز التعاون الدولي وتقاسم المعرفة والابتكار وإيجاد حلول مشتركة".