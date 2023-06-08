نائب رئيس وزراء الصومال: شكرا للرئيس السيسى على قيادته الحكيمة للكوميسا

وأوضح، خلال الجلسة الختامية للقمة الـ22 لقادة تجمع الكوميسا بمشاركة الرئيس السيسى، والتى نقلتها "القاهرة الإخبارية"، أن البرلمان الصومالى اليوم صدق على عضوية الكوميسا، وبعض وقت قليل ستصبح الصومال عضوا كامل العضوية فى الكوميسا.
ولفت إلى أنه على الرغم من تاريخ العنف والأخبار السيئة التى تأتى من الصومال إلا أنها تحقق مكاسب كبيرة على جبهة الأمن بفضل قيادة الرئيس ورئيس الوزراء.
وأشار إلى أن هناك الكثير من الأراضى والقرى والمحليات التى تم استعادتها بفضل عمل القوات المسلحة الصومالية، ولا نستطيع أن نغفل تضحية أشقائنا الأفارقة جيراننا المباشرين ومن عموم أفريقيا الذين ضحوا بالكثير لإحداث السلام فى الصومال، وشكرا لكل من ساهموا بالسلام فى دولتنا، مضيفا أن الصومال ستتمكن من مساعدة دول الكوميسا بما لديها من موارد متكاملة تساعد شرق أفريقيا فى قضية التجارة الحرة.
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