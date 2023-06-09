العالم اليوم - بعد تغريمه بـ5 ملايين..ترامب يطلب محكمة جديدة بقضية الاغتصاب

انتم الان تتابعون خبر بعد تغريمه بـ5 ملايين..ترامب يطلب محكمة جديدة بقضية الاغتصاب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 01:27 صباحاً - طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس، إجراء محاكمة جديدة في الدعوى المدنية التي رفعتها عليه الكاتبة إي. جين كارول وأدانته فيها هيئة محلفين في مانهاتن الشهر الماضي بالاعتداء الجنسي والتشهير وحكمت لها بتعويض قدره خمسة ملايين دولار.

ووصف محامو ترامب، في وثيقة مقدمة إلى محكمة مانهاتن الاتحادية، التعويض البالغ مليوني دولار والذي قررته هيئة المحلفين للشق المتعلق بالاعتداء الجنسي بأنه "مبالغ فيه" لأن الهيئة خلصت إلى أن كارول لم تتعرض للاغتصاب، وأن السلوك الذي زعمت أنها تعرضت له لم يثبت أنه سبب لها أي ضرر نفسي.

وأضافوا أن التعويض البالغ 2.7 مليون دولار في قضية التشهير "استند إلى مجرد تكهنات".

وقالت روبرتا كابلان محامية كارول في بيان إن دفوع ترامب "واهية".

ونفى ترامب، المرشح الجمهوري الأبرز في الحملة الرئاسية لعام 2024، هذه المزاعم وطعن على الحكم.

وجاء في الدعوى القضائية التي رفعتها كارول عام 2022 أن ترامب اغتصبها في غرفة تبديل الملابس بمتجر "بيرغدورف غودمان" في نيويورك بمنتصف التسعينيات، وشهّر بها بإنكاره حدوث الواقعة، في حين وصف الرئيس السابق مزاعم كارول بأنها "كاذبة".