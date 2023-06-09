العالم اليوم - البيت الأبيض يكشف حقيقة "القاعدة الصينية في كوبا"

انتم الان تتابعون خبر البيت الأبيض يكشف حقيقة "القاعدة الصينية في كوبا" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 02:29 صباحاً - نفى البيت الأبيض الخميس صحة تقارير تفيد بأن الصين تعتزم إقامة قاعدة مراقبة في كوبا قبالة السواحل الأميركية.

وأوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بكين وهافانا أبرمتا اتفاقا سريا لإقامة منشأة تنصّت إلكتروني صينية في الجزيرة الواقعة في الكاريبي يمكنها مراقبة الاتصالات على امتداد جنوب شرق الولايات المتحدة، علما أن مقر القيادة الجنوبية والوسطى للجيش، يقعان في ولاية فلوريدا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم أن الصين ستدفع لكوبا "عدة مليارات من الدولارات" مقابل إقامة المنشأة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي في تصريح لشبكة "إم إس إن بي سي": "اطّلعت على ذاك التقرير الصحافي. إنه ليس دقيقا".

وأضاف: "ما يمكنني أن أقوله هو أننا قلقون منذ اليوم الأول في عهد هذه الإدارة إزاء أنشطة التأثير الصينية حول العالم، بالتأكيد في نصف الكرة الأرضية هذا وفي هذه المنطقة. نحن نراقب ذلك من كثب".

ويأتي تقرير الصحيفة الأميركية في خضم توتر في العلاقات بين واشنطن وبكين على خلفية دعم الأولى الحكم الذاتي لتايوان التي تقول الصين إنها عازمة على استعادتها بالقوة إن لزم الأمر.

الصين تعزز تواجدها حول العالم