عميد الدراسات الإفريقية: القارة السمراء تسهم بـ 6% فقط من ملوثات الجو

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المعاناة تأتى رغم أنها لم تكن أبدا أو يوما ما متسببة فى هذه الظاهرة الخطيرة، حيث تسهم بـ6% فقط من ملوثات الجو المسببة للتغيرات المناخية.

وأوضح أن المتسببين الرئيسيين هم الدول الصناعية الكبرى، وجاء الآن عليهم الدور أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه القارة الإفريقية، وأن يعوضوها عن طريق مشاريع خاصة بالاقتصاد الأخضر.

وذكر أن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم الموجه إلى دول "كوميسا" شرح كيف يمكن أن يكون هناك ازدهار فى هذه الدول، عن طريق الاقتصاد الأخضر، وعن طريق الاعتماد على المقومات الطبيعية الموجودة فى القارة الإفريقية.