وزير الخارجية التونسى: إفريقيا تملك ما يكفى لتكون فى قمة الرخاء

جدة - نرمين السيد - أكد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أن قارة إفريقيا تمتلك الموارد الكافية وأكثر لتحقيق قمة الرخاء والتنمية على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يتحقق من خلال تعزيز التضامن بين الدول الإفريقية وتعزيز التنظيم القوى والاعتماد على القدرات الذاتية.





وأكد الوزير، خلال مشاركته فى أعمال مؤتمر القمة الـ 22 لرؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى "الكوميسا" المنعقد بلوساكا، من 6 إلى 8 يونيو الجارى، ضرورة تعزيز الاندماج الاقتصادى الإقليمى وإدماج إفريقيا فى سلاسل القيم والإنتاج العالمية بما يخدم مصالح بلدانها ويساهم فى تحقيق التقدّم الاقتصادى والاجتماعى ويدعم أسس السلم والاستقرار بالمنطقة. وشدد الوزير التونسى على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص وروّاد الأعمال من الشباب والنساء داخل منطقة الكوميسا ووضع آليات وبرامج دعم من أجل مزيد تعزيز دورهم الريادى فى التنمية والأمن. وأشار إلى دقّة الوضع الرّاهن فى مجال التغيرات المناخية الذى يستوجب تكثيف الجهود من أجل بلورة رؤية شاملة وعملية بالاعتماد على طرق وآليات مستحدثة لدعم الدول الافريقية وتعزيز قدراتها على التكيّف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، من خلال توفير التمويلات الضرورية المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية لمجابهتها، فضلا عن تعزيز الاستثمارات فى الطاقات المتجددة والنظيفة وضمان نقل التكنولوجيات اللاّزمة.

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