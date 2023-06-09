أوكرانيا: سنمتلك صواريخ خاصة قد يصل مداها إلى ألف كيلومتر

جدة - نرمين السيد - صرح وزير الدفاع الأوكرانى، أوليكسى ريزنيكوف، أمس الخميس، بأن إدارة بلاده وافقت على برنامج صاروخى فى أوكرانيا، مشيرًا إلى احتمالية كبيرة لأن تكون الدولة قادرة على امتلاك صواريخ خاصة بها تصل مداها إلى أكثر من ألف كيلومتر.





وخلال منتدى كييف حول استعادة أوكرانيا، أكد ريزنيكوف أن هناك فرصًا كبيرة جدًا لأوكرانيا لامتلاك صواريخ صناعة محلية تتمتع بمداها البالغ أكثر من ألف كيلومتر. ويرى ذلك الإعلان بأنه يعزز قدرات الدفاع الصاروخى للبلاد ويعكس التطور الذى تحقق فى هذا المجال.

بحسب الوزير، تمت الموافقة رسميًا على البرنامج الصاروخى وتم بالفعل تخصيص أموال من الميزانية لهذا الغرض.

وأكد وزير الدفاع الأوكرانى أن الفاعلين المشاركين فى البرنامج هم منتجون أوكرانيون، مشيرًا أيضًا إلى مشروع صواريخ نبتون الناجح والذى بفضله تم إغراق السفينة الرئيسية لأسطول البحر الأسود التابع للاتحاد الروسى العام الماضى.

وفى السياق نفسه، قال ريزنيكوف: "إننا نرى بالفعل خط أولئك الذين يرغبون فى جعلنا نتصالح مع روسيا، إنهم يصطفون، قادة دول مختلفة، فى الغالب هذه دول ليست ديمقراطية بالكامل".

وكان قد رفض وزير الدفاع الأوكرانى -سابقا فى منتدى شانغريلا للحوار الأمنى فى سنغافورة - "خطة السلام" التى اقترحها نظيره الإندونيسى برابوو سوبيانتو.