أمريكا تدرج اثنين من قادة داعش على قائمة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وجاء على الموقع الرسمى لوزارة لخارجية الأمريكية أن تنظيم داعش لايزال يشكل تهديدا نشطا للسلام والاستقرار ويحافظ على صلاته بالنظام المالى العالمى لتمويل أنشطته الإرهابية، واعتمد التنظيم الداخلى لداعش على مكاتب التنظيم فى الولايات لتوفير التوجيه التشغيلى والتمويل فى جميع أنحاء العالم.
وتابع البيان أن الولايات المتحدة ستواصل إدراج القيادة العليا لداعش فى قائمة العقوبات من أجل منع الأنشطة الإرهابية للتنظيم.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن فى الاجتماع الوزارى لدحر داعش عن إدراج اثنين من قادة الولايات فى التنظيم العام الإقليمى لداعش فى القائمة الخاصة بالإرهابيين وهما: عبد الله مكى مصلح الرفيعى وهو أمير مكتب ولاية بلاد الرافدين فى تنظيم داعش ومقره العراق والذى كان سابقا والى ولاية العراق فى تنظيم داعش، والثانى هو أبو بكر بن محمد بن على الميناكى وهو قيادى بارز فى التنظيم العام لداعش فى مكتب الفرقان ومقره الساحل.
وأوضح البيان أنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد تم حظر جميع الممتلكات والمصالح لمن تم إدراجهم فى قائمة الإرهاب والتى تخضع للولاية القضائية الأمريكية، وكذلك تم حظر تعامل جميع المواطنين الأمريكيين المشاركين فى أى معاملات مع الأفراد المدرجين بالقائمة.
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