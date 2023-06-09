جدة - نرمين السيد - وقالت الخارجية الروسية -فى بيان لها أوردته قناة "روسيا اليوم" مساء أمس الخميس - إن موسكو تعتبر هذا القرار خطوة عدائية جديدة تؤدى إلى المزيد من تدهور العلاقات الثنائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتوعد بالرد على قرار رومانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.