موعد زيارة الأمين العام لـ الناتو إلى واشنطن

جدة - نرمين السيد - أعلن حلف شمال الأطلنطى "الناتو"، أمس الخميس، أن الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، سيجرى زيارة رسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى فترة تمتد ليومين من 12 إلى 13 يونيو الحالى.





وأصدر الناتو بيانًا قال فيه، إنه من المنتظر أن يعقد الأمين العام للناتو عدة اجتماعات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، بجانب أعضاء مجموعة مراقبى الناتو فى مجلس الشيوخ فى البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يلقى ستولتنبرج وبلينكن تصريحات مشتركة يوم الثلاثاء المقبل، ثانى أيام زيارة الأمين العام، والتى سيتم بثها مباشرة على موقع الناتو على الإنترنت.

وعلى الرغم من أن البيان لم يوضح أسباب الزيارة، إلا أنه من المتوقع أن يناقش ستولتنبرج مع الرئيس الأمريكى أحدث التطورات على الساحة الدولية ومن أبرزها تداعيات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا، وسبل دعم كييف، بجانب مسألة انضمام السويد إلى عضوية الناتو.