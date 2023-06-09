رئيسة وزراء إيطاليا: زيارتى إلى تونس قد تمهد لـ اتفاق مع صندوق النقد

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية "آكى"، أضافت "ميلونى" - خلال مؤتمر صحفى مشترك أمس الخميس، فى روما مع ضيفها المستشار الألمانى: "لدينا رؤية مشتركة. بالنسبة لنا، فإن تحقيق الاستقرار فى تونس يمثل أولوية".

وفى إشارة إلى المفاوضات المتعثرة بين صندوق النقد الدولى وتونس لحصول الأخيرة على قرض تبلغ قيمته الكلية 1.9 مليار دولار أمريكى، رأت رئيسة الوزراء الإيطالية أن "من الضرورى أن يكون الطرفان منفتحين على الحوار"، لافتة إلى أن زيارتها المرتقبة مجددا إلى تونس يوم الأحد المقبل، هذه المرة رفقة رئيسة المفوضية الأوروبية من شأنها أن تمهد للتوصل إلى اتفاق بين الرئيس قيس سعيد وصندوق النقد.

وأردفت: "وجود فون دير لاين مهم جدا.. نحن نذهب إلى تونس بمقترحات تمهيدية لإبرام اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولى. وأنا على ثقة من أنه يمكن إيجاد حل لهذه المشكلة".

ومن جهة أخرى، قالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن روما تريد تقوية وتكثيف الحوار الثنائى مع برلين بفضل خطة العمل الإيطالية-الألمانية المشتركة، والتى توصل بشكل أساسى إلى اتفاق بشأنها ونود اعتمادها فى قمة الحكومتين المقبلة فى ألمانيا بحلول نهاية العام.

ولفتت "ميلونى" -خلال المؤتمر الصحفى المشترك- إلى أن الاتفاقية الصناعية بين وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية ومجموعة "لوفتهانزا" لاستحواذ الأخيرة على حصة أقلية فى شركة الخطوط الجوية الإيطالية "إيتا إيروايز"، هى شهادة على مدى تقارب المصالح الوطنية لإيطاليا وألمانيا على المستوى الاستراتيجى.

يشار إلى أن المفاوضات بين إيطاليا وألمانيا بدأت إبان حكومة ماريو دراجى السابقة وتستهدف التعاون بين البلدين فى قطاع الطاقات المتجددة والهيدروجين وعلى مستوى العمل فى القطاعات الاقتصادية والصناعية الاستراتيجية، بعد أن وقعت روما وباريس "معاهدة كويرينالى" للتعاون الثنائى المعزز.