قائد عسكرى روسى: قواتنا أحبطت الخطط الأوكرانية للوصول إلى البحر

جدة - نرمين السيد - أعلن الجنرال إيفان بوبوف، قائد الجيش 58 بالمنطقة العسكرية الجنوبية، نجاح القوات الروسية فى إفشال مخططات القوات الأوكرانية للوصول إلى البحر خلال هجومها على محور زابوريجيا.





ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، أشار بوبوف فى تصريحات صحفية، مساء أمس الخميس، إلى أن تجمع القوات الأوكرانية كان يضم أكثر التشكيلات والوحدات تدريبا.. لافتا إلى أن الجانب الأوكرانى فقد ما يصل إلى 350 فردا بعد معركة استمرت ساعتين.

يأتى هذا فى وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أن ما يصل إلى 1500 من القوات الأوكرانية و150 عربة مدرعة شاركوا فى الهجوم.