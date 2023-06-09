القضية الفلسطينية.. بيلوسى: أمريكا تتمسك بحل الدولتين

جدة - نرمين السيد - وقالت بيلوسى -فى مقابلة مع قناة المملكة الأردنية خلال زياراتها عمان- إن البعض يعتقد أن وجود " فلسطين، إسرائيل" هو أمر غير مفيد، لافتة إلى أن الولايات المتحدة تسعى دوما لحل الدولتين، معربة عن أملها بذلك.

ووصفت بيلوسى نفسها بأنها من أشد المؤمنين بحق الشعوب فى تقرير مصيرها، قائلة إنه يتعين على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن السلام، ودولة يهودية ديمقراطية فى هذه المنطقة، معربة عن أملها بأن يدركوا أنه يجب عليهم اتخاذ خيارات معينة فى هذا الصدد.

وأشارت إلى أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية فى مدينة القدس المحتلة "مهمة جدا"، داعية إسرائيل إلى اتخاذ قرار بشأن السلام، لافتة إلى أن العلاقة بين الولايات المتحدة والأردن "مهمة للغاية"، وإلى الاحترام الكبير الذى يُكن للملك عبد الله الثانى.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الولايات المتحدة والأردن، أكدت بيلوسى أنها علاقة مهمة، لافتة إلى أنها زارت الأردن عدة مرات، وترأست حينها وفود الاستخبارات والمشتريات إلى عمّان، وقالت: "دائما كانت الزيارات متّسمة بحماس كبير".

وبشأن الإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية بالإضافة إلى التعديلات التى يجريها الأردن على القوانين التى تسمح بزيادة مشاركة المرأة فى كافة المجالات، أكّدت بيلوسى دعمها لرؤية الأردن ومبادرته فيما يتعلق بكيفية المضى قدما لدعم المرأة، قائلة، "فى الأردن، النساء متعلمات، نريد أن تتاح لهنّ كل الفرص حيث تؤمن الولايات المتحدة بأنه عندما تنجح المرأة، تنجح أمريكا".

واعتبرت بيلوسى أن إجراء الأردن لبعض التعديلات التى تسمح بزيادة مشاركة المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا "أمر صحى للغاية"، معبرة عن إعجابها بما تقوم به المملكة من إصلاحات.

وبشأن سوريا وآخر المستجدات رأت بيلوسى، أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية تتطلب التزام دمشق "بشيء" مقابل ذلك، مشيرة إلى أنه يجب على سوريا الالتزام بالحرب ضد المخدرات.

ودعت بيلوسى إلى إيجاد حل يضمن عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم "بطريقة آمنة"، مع توفير فرص عمل لهم والاعتراف بممتلكاتهم.

وأكدت بيلوسى إن دعم الولايات المتحدة للشرق الأوسط "لم يتضاءل"، وأن الشرق الأوسط مهم جدا للولايات المتحدة، مع أهمية الأمن العالمى للجميع، مشيرة إلى وجود عدد كبير من سكان المنطقة ومن جميع بلدان العالم فى الولايات المتحدة، وأن اهتمام بلادها بالشرق الأوسط لا يزال قويا كما كان فى أى وقت مضى، منوهة بأن للولايات المتحدة الأمريكية استثمارات كبيرة فى الشرق الأوسط، وهى تتمتع بعناية شديدة.

من جهة أخرى، قالت بيلوسى إنّ التفاوض لحل الصراع الروسى الأوكرانى، "يجب أن يأتى من الشعب الأوكرانى"، مضيفة: "عندما يقررون "الشعب الأوكرانى" أن النصر فى متناول اليد، أو أنهم فى وضع قوى للتفاوض، فهذا ما سأحترمه".