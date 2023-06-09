إجلاء أكثر من 2000 شخص من مناطق الفيضانات فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية، مساء أمس الخميس، أن حكومة أوكرانيا أعلنت فى منشور رسمى أن 2339 شخصا أجلوا من هذه المناطق التى تغمرها المياه، وأن من بين هذا العدد 120 طفلا.

وأضافت الوزارة الأوكرانية أن حوالى 32 بلدة وأكثر من 3600 منزل قد غمرتهم مياه الفيضانات بعد انهيار سد كاخوفكا منذ أيام قليلة.