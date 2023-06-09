المفوضية الأوروبية تبدأ إجراءات قانونية ضد هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - وجهت المفوضية الأوروبية خطابًا رسميًا إلى بولندا تتهمها فيها بانتهاك قانون الاتحاد الأوروبى، وذلك بسبب الامتثال لقواعد فحص النفوذ الروسى على الأمن الداخلى لبولندا خلال الفترة من عام 2007 إلى 2022، وهو ما دخل حيز التنفيذ من خلال لجنة خاصة تم تشكيلها فى 31 مايو الماضى.





وذكرت المفوضية -فى بيان صحفى، نشرته عبر موقعها الرسمى قبل قليل- أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد بولندا بشأن قانون جديد يسمح للجنة غير منتخبة بمنع المسئولين من تولى مناصبهم إذا ثبتت إدانتهم بالتصرف تحت "تأثير النفوذ الروسى".

وأضاف البيان أن المفوضية الأوروبية تعتبر أن القانون الجديد يخالف مبدأ الديمقراطية ومبادئ الشرعية وعدم رجعية العقوبات والحق فى الحماية القضائية الفعالة وعدم جواز المحاكمة على الجرم مرتين وحماية السرية المهنية. وبشكل أكثر تحديدا، تعتبر المفوضية أن القانون الجديد يتدخل دون داع فى العملية الديمقراطية.

وتابع أن القانون الجديد يقدم تعريفًا واسعًا للغاية وغير محدد لـ "النفوذ الروسى" و"الأنشطة"، لذا يجوز للمفوضية أن تفرض عقوبات تمنع موظف عمومى من تولى وظائف تتعلق باستخدام الأموال العامة لمدة تصل إلى 10 سنوات. وهذا يشبه فى طبيعته التدابير المنصوص عليها فى القانون الجنائى.

يذكر أن إرسال خطاب رسمى هو الخطوة الأولى فى العملية القانونية التى قد تنتهى فى محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تلبية مطالب المفوضية، والتى تتمتع بسلطة إصدار غرامات يومية للدول الأعضاء.

وكان الرئيس البولندى أندريه دودا وقع الأسبوع الماضى على قانون "النفوذ الروسى" والذى يسمح للبرلمان فى البلاد بتعيين لجنة من تسعة أعضاء للتحقيق فى نفوذ روسيا المفترض على البلاد بين عامى 2007 و2022، "خاصةً فى قطاع الطاقة".