السلطات الأمريكية تؤجل الرحلات الجوية إلى نيويورك

جدة - نرمين السيد - وأصدرت الإدارة بيانًا صحفيًا أوردته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية؛ فقد أرجأت الإدارة، الرحلات الجوية إلى مدينة نيويورك ونيوارك بولاية نيوجيرسى، بعد أن أوقفت مؤقتًا الرحلات المتجهة إلى مطار فيلادلفيا الدولى ومطار لاجوارديا.

وقال وزير النقل الأمريكى بيت بوتيجيج، إن إدارة الطيران الفيدرالية مستعدة تمامًا لتعديل العمليات حسب الحاجة الدخان المنبعث من حرائق الغابات فى كندا يؤثر على الرؤية فى مجالنا الجوى ويؤدى إلى التأجيل".

وأدى أكثر من 400 حريق غابات فى كندا إلى تحذيرات من جودة الهواء عبر أجزاء من الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث أبلغت العديد من المناطق عن مستويات "غير صحية للغاية" أو "خطيرة" من جودة الهواء.