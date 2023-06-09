مسؤول بـ«الكوميسا»: تنمية التجارة البينية من أبرز القضايا بأجندة المنظمة

جدة - نرمين السيد - قال السفير محمد قدح، أمين عام مساعد البرامج فى تجمع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، إن الرئاسة المصرية للمنظمة تضمنت عددًا من المبادرات الهادفة والجادة، التى حازت على إشادة من الدول الأعضاء.





وفى لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش اجتماعات الكوميسا فى زامبيا، أضاف قدح، أن من بين تلك المبادرات، مبادرة التكامل الصناعى فى إطار الكوميسا والاهتمام بقطاع البنية التحتية.

وأوضح أن الطفرة التى تحققت فى مجال البنية التحتية فى مصر، جعل البنية التحتية أحد المحاور فى المبادرات والأولويات التى طرحها الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى أثناء تسلمه رئاسة المنظمة.

وتابع أمين عام مساعد البرامج فى تجمع "الكوميسا": مصر أولت اهتمامًا خاصًا لقطاع الصحة، إذ تزامنت الرئاسة المصرية لتجمع الكوميسا مع فترة جائحة كورونا، ولم يكن قطاع الصحة وقتها يحظى باهتمام فى إطار التجمع من قبل، ثم أصبح تحت قيادة الرئاسة المصرية أحد القطاعات ذات الأولوية، وأُنشئت له هياكل تتعامل معه.

وأشار إلى أن ملف التجارة البينية من أبرز القضايا على أجندة تجمع الكوميسا، لافتًا إلى أن السياحة والاقتصاد الأخضر من الموضوعات المهمة جدًا للتجمع فى الفترة الحالية.