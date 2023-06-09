رئيس النواب الأمريكى: أقف فى صف ترامب.. وسنحاسب إدارة بايدن

جدة - نرمين السيد - قال السيناتور الجمهورى كيفن مكارثى، رئيس مجلس النواب الأمريكى، إن الولايات المتحدة تعيش يوما مظلما، وليس معقولا أن يوجه رئيس اتهامات للمرشح الرئيسى الذى يعارضه، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وأضاف مكارثى، أن الجمهوريين بمجلس النواب سيحاسبون إدارة بايدن على استخدام السلطة، مؤكدا أنه يقف فى صف الرئيس السابق دونالد ترامب. وكانت هيئة محلفين اتحادية كبرى وجهت اتهامات للرئيس الأمريكى السابق فى وقت سابق، لاحتفاظه بوثائق حكومية سرية، وعرقلة سير العدالة. ووفقًا لوكالة أنباء "سبوتنيك"، كتب ترامب فى منشور على شبكة "تروث سوشيال" الاجتماعية: "أبلغت إدارة بايدن الفاسدة محامى بتوجيه اتهامات لى". وأضاف: "تم استدعائى للمثول أمام المحكمة الفيدرالية فى ميامى يوم الثلاثاء.. لم أكن أتوقع أبدًا أن مثل هذا الأمر يمكن أن يحدث للرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية".

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