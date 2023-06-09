خيرسون: 22.3 ألف مبنى غمرتها المياه جراء تدمير سد نوفا كاخوفكا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات خيرسون، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المبانى السكنية التى غمرتها المياه نتيجة تدمير سد نوفا كاخوفكا إلى ما يقرب من 22.3 ألف مبنى، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية فى منطقة خيرسون قد تعرض للتفجير، فى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الماضى، وجرى إجلاء السكان من القرى والمدن المعرضة لخطر الفيضانات. وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده فى عام 1956.

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