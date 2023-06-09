العالم اليوم - في أحدث ضربة جوية روسية.. قتيل وإسقاط 4 صواريخ كروز

انتم الان تتابعون خبر في أحدث ضربة جوية روسية.. قتيل وإسقاط 4 صواريخ كروز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 11:18 صباحاً - أعلن سلاح الجو الأوكراني في بيان، صباح الجمعة، أنه أسقط 4 صواريخ كروز و10 طائرات مسيرة هجومية خلال ضربة جوية روسية ليلا.

وأضاف أن القوات الروسية أطلقت 16 طائرة مسيرة و6 صواريخ كروز خلال الهجوم، وأن صاروخين آخرين أصابا هدفا مدنيا في وسط أوكرانيا خلال هجوم وقع في وقت سابق مساء الخميس.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن شخصا قتل وأصيب 3 وتسبب الحطام المتساقط في تدمير 4 بنايات.

ونشرت صورا على تيليغرام لفرق إطفاء تتعامل مع حطام مشتعل لما بدا أنه لمنازل سكنية.