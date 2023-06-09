جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة خارجية بلجيكا، حجة لحبيب، إن اجتماع التحالف الدولى لمحاربة داعش مهم للغاية لبلادها، إذ إن بروكسل من الأعضاء المؤسسين للتحالف منذ عام 2014، موضحة أن بلجيكا تساهم عسكريًا وماديًا فى دحر "داعش"، لافتة إلى أن التحالف نجح فى هزيمة التنظيم عام 2019، لكنّه ما زال يمثل تهديدًا فى المنطقة.





وفى تصريح خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش الاجتماع الوزارى للتحالف بالعاصمة السعودية الرياض، أوضحت وزيرة الخارجية البلجيكية أن هناك خلايا للتنظيم الإرهابى ما زالت موجودة وتتلقى تمويلًا لنشر التطرف فى أوروبا. كما أكدت وزيرة خارجية بلجيكا أن الجميع يريد السلام وانتهاء الحرب فى أوكرانيا، ولكنّ روسيا غير مستعدة للدخول فى مفاوضات فى الوقت الحالى، لذلك على الغرب دعم أوكرانيا "مهما تطلب الأمر".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة خارجية بلجيكا: خلايا داعش لا تزال تتلقى تمويلا لنشر التطرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.