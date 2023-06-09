السلطات الروسية تجلى أكثر من ألف شخص فى مقاطعة خيرسون

وبحسب الوزارة: "أنقذ رجال الطورارئ 1534 شخصا من بينهم 154 طفلا، فى المجموع تم إجلاء 5133 شخصا، من بينهم 178 طفلا و66 شخصا من ذوى القدرة المحدودة على الحركة".
وتقدم وزارة الطوارئ الروسية مساعدة شاملة للسكان، وتواصل قوات الطوارئ القضاء على العواقب الطارئة فى مقاطعة خيرسون.
وأفادت وزارة الطوارئ الروسية: "مجموعات النقل الجوى التابعة للوزارة فى مقاطعة روستوف ومدينة سيفاستوبول ومراكز الإنقاذ فى دونيتسك فى حالة تأهب تام".
وقالت الوزارة: "تم التأكيد أن مجموعة من أكثر من 190 شخصا، 66 وحدة من المعدات العالية الأداء، بما فى ذلك 25 مركبة مائية، تعمل فى الموقع".
وفى وقت سابق، دمر الجزء العلوى من محطة للطاقة كاخوفكا الكهرومائية، جراء قصف شنته القوات الأوكرانية باستخدام راجمة صواريخ من طراز "أولخا".
ورغم أن خزان سد كاخوفكا نفسه لم يدمر، إلا إن الهجوم تسبب بأضرار كبيرة لصمامات السد، ما أسفر عن تدفق غير منظم للمياه تجاه العديد من المناطق، ما دفع السلطات المحلية لإجلاء سكانها.
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