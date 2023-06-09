العالم اليوم - أدار ملحمة المونديال وديربي مصر.. تعرف على حكم نهائي الأبطال

انتم الان تتابعون خبر أدار ملحمة المونديال وديربي مصر.. تعرف على حكم نهائي الأبطال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 02:12 مساءً - سيدير الحكم البولندي المخضرم سيمون مارسينياك نهائي دوري أبطال أوروبا، السبت، في إسطنبول، وهو ثاني نهائي لبطولة كبرى يديرها هذا الحكم، الذي سبق له إدارة نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين الأرجنتين وفرنسا.

أما بالنسبة للجماهير العربية، وخاصة المصرية، فإنها تعرفت عليه جيدا قبل عام، عندما أدار نهائي كأس مصر "المؤجل" بين الأهلي والزمالك.

وفي يوليو 2022، أدار مارسينياك نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2020-2021، على استاد القاهرة، والذي انتهى لصالح الزمالك بنتيجة 2-1.

خلال اللقاء، منح مارسينياك 8 بطاقات صفراء، 2 منها في أول 8 دقائق من اللقاء. وتوزعت البطاقات 4 لكل فريق.

أما أوروبيا، أدار مارسينياك اللقاء "الدراماتيكي" هذا الموسم، بين برشلونة وإنتر ميلانو، والذي انتهى بنتيجة 3-3، وكان سببا رئيسيا بخروج برشلونة من دوري أبطال أوروبا.

بعدها أدار لقاء إياب نصف نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، بين مانشستر سيتي وريال مدريد، والذي انتهى بنتيجة عريضة للسيتي قوامها أربعة أهداف نظيفة.

كما أدار البولندي المخضرم مباريات في كأس العرب لعام 2022، أبرزها لقاء الجزائر وقطر في نصف النهائي.

كما أدار نهائي كأس السوبر الأوروبي عام 2018 بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، والذي انتهى لصالح أتلتيكو 4-2 بعد وقت إضافي.

وسيواجه مانشستر سيتي الإنجليزي خصمه إنتر ميلانو الإيطالي، في نهائي دوري أبطال أوروبا، على استاد "أتاتورك" في إسطنبول، السبت المقبل.