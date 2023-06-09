العالم اليوم - فيديو.. لحظة وقوع القصف الأوكراني على مبنى سكني روسي

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. لحظة وقوع القصف الأوكراني على مبنى سكني روسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 02:12 مساءً - سقطت طائرة مسيرة على مبنى سكني في مدينة فورونيج جنوبي روسيا، الجمعة، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح، حسبما أعلن حاكم المنطقة، وسط تزايد الهجمات الأوكرانية على الجانب الروسي.

وسجل العديد من الهجمات بمسيرات على مدن روسية، منها موسكو، في الأشهر القليلة الماضية، في وقت تقول كييف إنها تستعد لشن هجوم مضاد كبير.

وهذا أول هجوم من نوعه على فورونيج المدينة التي تعد مليون نسمة وتقع ما بعد منطقة بيلغورود الحدودية، التي تعرضت لقصف أوكراني مكثف.

وقال الحاكم ألكسندر غوسيف على تلغرام: "سقطت مسيرة على شارع بيلينسكي في فورونيج".

وأضاف أن شخصين على الأقل أصيبا بجروح في الهجوم الذي وقع على مسافة 200 كم عن الحدود الأوكرانية.

ويقع شارع بيلينسكي في وسط المدينة قرب جامعة فورونيج.

وعرضت وسائل إعلام رسمية روسية صورا لمبنى تحطمت بعض نوافذه واسود أحد جدرانه، في مكان سقوط المسيرة على ما يبدو.

وقال غوسيف إن جهاز الأمن إف إس بي وأجهزة الطوارئ تعمل قرب المبنى ووعد بتقديم المساعدة للأهالي.

سجلت هجمات بطائرات مسيرة على مدن روسية خلال الهجوم الذي تشنه موسكو في أوكرانيا لكنها تكثفت في الأشهر الماضية.

وتعرضت منطقة بيلغورود المحاذية لمنطقة فورونيج لقصف مكثف هذا الشهر ما أرغم آلاف الأشخاص على مغادرة بلدات حدودية.