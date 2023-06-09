جدة - نرمين السيد - قال أندرى ماروتشكو، الليفتنانت كولونيل المتقاعد من ميليشيا لوجانسك الشعبية، إن القيادة الأوكرانية تقلل عن عمد من تقدير الخسائر بين أفرادها خلال هجوم فى منطقة العملية العسكرية الخاصة.





وأوضح ماروتشكو- فى تصريح لوكالة أنباء تاس الروسية - أنه "من الواضح أن القيادة الأوكرانية ارتكبت أخطاء فى الحسابات عند التخطيط لهجوم مضاد، فالخسائر المتوقعة لا تتوافق مع الواقع". وتابع أنه "من الواضح أنه قد تم التقليل من شأن الأرقام، لأنه بالحكم على الطريقة التى يتم بها تجديد الخسائر فى الوقت الحالى، يمكننا أن نستنتج أنه هو فى الغالب فوضوى ويشبه سد الثغرات أكثر من التجديد المخطط له"، مستشهدا بالمخابرات الروسية. وفى وقت سابق، أخبر ماروتشكو تاس، أن الوحدات الأوكرانية فقدت السيطرة على مواقعها خلال محاولة هجوم فى منطقة لوجانسك نتيجة هجوم روسى مضاد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خبير: كييف تقلل من خسائرها فى الأفراد خلال هجوم بمنطقة العملية العسكرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.