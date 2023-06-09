جدة - نرمين السيد - أكد نائب القائد العام للقوات المسلحة فى السودان، شمس الدين كباشى، أن الجيش السودانى متماسك فى كل أنحاء البلاد، لافتًا إلى أن الفريق ركن عبد الفتاح البرهان هو من يدير المعركة.





حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" فى أنباء عاجلة، منذ قليل، قال نائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشى، اليوم الجمعة، إن العدو فى حالة فرار يومى ويمارس النهب والسرقة واحتلال منازل المواطنين، فى إشارة لميليشيا الدعم السريع. وتابع شمس الدين كباشى: "قواتنا متماسكة فى كل مكان بالسودان.. والدعم السريع دمر السودان وحرقه". ومنذ 15 أبريل الماضى، يشهد السودان اشتباكات واسعة بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، التى حاولت الانقلاب على الجيش وفرض سيطرتها على المؤسسات الرسمية للسودان.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كباشى: الجيش السودانى متماسك.. والبرهان يدير المعركة ضد العدو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.