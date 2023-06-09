العالم اليوم - السودان.. اتفاق على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 03:22 مساءً - توصل الجيش وقوات الدعم السريع، الجمعة، إلى اتفاق على وقف إطلاق نار في كافة أنحاء السودان لمدة 24 ساعة، برعاية سعودية أميركية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، أن المملكة والولايات المتحدة "تعلنان عن توصل ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الاتفاق".

وحسب إعلان الخارجية السعودية، يبدأ وقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة السادسة من صباح السبت بتوقيت الخرطوم.

وسبق أن توصل طرفا الصراع في السودان إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار أكثر من مرة، لكنها لم تكن تحظ بالاحترام اللازم.

والخميس دارت اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع قرب مجمع للصناعات العسكرية جنوبي الخرطوم، عقب إعلان قوات الدعم سيطرتها عليه.

وتحدث شهود لوكالة "فرانس برس"، عن "أصوات إطلاق نار واشتباكات في المنطقة المحيطة" بمجمع اليرموك، أبرز منشآت التصنيع العسكري في السودان.

وكانت قوات الدعم أعلنت في بيان، الأربعاء، تحقيق "نصر جديد (...) بالسيطرة الكاملة على مجمع اليرموك ومستودعات الذخيرة"، مشيرة الى أن جنود الجيش فروا تاركين خلفهم "كميات من العتاد العسكري والمركبات".

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