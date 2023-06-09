العالم اليوم - "بلاتس": تراجع إنتاج "أوبك+" بـ670 ألف برميل يوميا في مايو

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 03:22 مساءً - أظهر مسح لوكالة "بلاتس" الدولية للمعلومات النفطية، تراجع إنتاج "أوبك+" بمقدار 670 ألف برميل يوميا خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر السابق، وذلك في أول شهر لتطبيق تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أعلنها المنتجون الكبار بالمجموعة، بهدف دعم السوق، لكن الزيادات في بلدان أخرى بالمجموعة حدت من التراجع.

وتعهد عدد من أعضاء "أوبك+" التي تضم أوبك وحلفاء مثل روسيا، في مطلع أبريل، بخفض طوعي يقدر بنحو 1.66 مليون برميل يوميا، اعتبارا من أول مايو، إلى جانب التخفيضات الأخرى التي أقرها التحالف في 2022، وذلك مع تدهور التوقعات الاقتصادية وانعكاساتها على طلب المنتجات البترولية.

وقرر تحالف "أوبك+" هذا الأسبوع تمديد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية 2024، بدلا من نهاية العام الجاري. كما أن السعودية أعلنت عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يوميا اعتبارا من أول يوليو، لمدة شهر قابلة للتمديد.

وبحسب مسح "بلاتس" فإن إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك انخفض في مايو على أساس شهري بنحو 440 ألف برميل يوميا ليصل إلى 28.16 مليون برميل يوميا في مايو. فيما فيما هبط إنتاج الأعضاء المستقلين بقيادة روسيا بنحو 230 ألفا برميل يوميا إلى 13.17 مليون برميل يوميا.

وأظهرت أرقام "بلاتس" أن الإنتاج الروسي في مايو بات أقل بنحو 410 آلاف برميل يوميا مقارنة بمستويات فبراير مما يعكس بدء امتثال موسكو باتفاق خفض الإنتاج.

وعلى أساس شهري فإن إنتاج روسيا -التي بدأت منفردة الخفض الطوعي للإنتاج مبكرا في أبريل- انخفض بنحو 150 ألف برميل في اليوم خلال مايو مقارنة بأبريل، ليصل إلى 9.45 مليون برميل يوميا.

وأظهر مسح "بلاتس" أن السعودية نفذت بالكامل خفضها الطوعي المعلن بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مايو، بمتوسط إنتاج 10 ملايين برميل في اليوم.

كما أن الإمارات خفضت إنتاجها بمقدار 140 ألف برميل يوميا، والكويت 130 ألف برميل يوميا، بحسب وكالة "بلاتس".

في المقابل انتعش إنتاج نيجيريا بنحو 220 ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل يوميا في مايو. وكان الإنتاج النيجيري عند أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022 بعد أن أثر إضراب في إكسون موبيل على الإنتاج.

المسح أظهر أيضا زيادة في إنتاج فنزويلا، وإيران التي صدرت بكميات كبيرة.

وتوقع المسح مزيدا من الانخفاضات في إنتاج تحالف أوبك+ هذا الصيف مع مواصلة الدول التزامها بالتخفيضات الطوعية المعلنة من قبلها، وخاصة بعد الخفض الطوعي الكبير الذي أعلنته السعودية في شهر يوليو.