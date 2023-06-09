العالم اليوم - الربط الكهربائي الخليجي مع العراق .. فرص استثمارية واعدة

انتم الان تتابعون خبر الربط الكهربائي الخليجي مع العراق .. فرص استثمارية واعدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 03:22 مساءً - في خطوة ستسهم في تعزيز العلاقات العراقية والخليجية العربية أكثر فأكثر، جرت الخميس، في مدينة الخبر السعودية مراسم حفل الإعلان عن تدشين اتفاقية الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي كانت هيئة الربط الكهربائي الخليجي قد توصلت لها مع وزارة الكهرباء العراقية في مدينة جدة في يوليو 2022.

ويشمل العقد قيام هيئة الربط الكهربائي الخليجي بإنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة بالكويت إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من دول مجلس التعاون عن طريق شبكة الربط الكهربائي الخليجي، بما فيها خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها والتي سيستغرق العمل فيها قرابة 24 شهرا، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى 1800 ميغاواط.

رسالة خليجية

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، أن مشروع الربط مع العراق من أهم المشاريع الاستراتيجية للمجلس.

البديوي قال إن دول مجلس التعاون ومن خلال مشروع الربط الكهربائي مع شبكة جنوب العراق "ترسل رسالة للعراق مفادها أننا منكم وإليكم، وأننا نتطلع دائما إلى أمنكم وازدهاركم".

مضيفا "سيدعم المشروع التعاون القائم حاليا بين دول مجلس التعاون والعراق، ويتيح لبغداد إيجاد بدائل مستدامة للطاقة الكهربائية، ويحقق فوائد اقتصادية للجانبين من خلال تصدير الطاقة الكهربائية من دول المجلس للعراق".

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، قال أن "الربط الكهربائي مع العراق كان حلما والآن أصبح واقعا".

من جانبه أكد وزير الكهرباء العراقي زياد الرزيج، أن "وضع حجر الأساس لمشروع الربط الكهربائي العراقي - الخليجي، يعتبر من المشاريع الإستراتيجية المهمة على مستوى التكامل العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وشريانا آخر يربط العراق بعمقه الخليجي العربي".

من جانبه أشار الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، إلى أن "بدء تنفيذ الربط الكهربائي مع جمهورية العراق الأسبوع المقبل، يمثل محور عمل لمدة سنوات بين الجانبين، لبلورة مشروع الربط بين دول مجلس التعاون والعراق"، موضحا أن "المشروع سيزود جنوب العراق بالطاقة الكهربائية، بمرحلته الأولى".

ويتضمن المشروع تنفيذ خط بدائرتين من محطة الزور الثانوية، مروراً بمحطة الوفرة التابعة لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في الكويت، وصولاً إلى محطة الفاو في جنوب العراق بطول يبلغ 322 كيلومترا .

وكانت وزارة الكهرباء العراقية قد أبرمت في شهر سبتمبر من العام 2019، اتفاقية إطارية مع مجلس التعاون الخليجي لإنشاء خطين لنقل الطاقة الكهربائية بطول 300 كيلومتر، مقسمة على مسافتين، داخل العراق 80 كيلومترا، وداخل دولة الكويت 220 كيلومترا، وذلك على هامش منتدى العراق للطاقة المنعقد آنذاك في العاصمة بغداد، حيث سيزود المشروع في حال اتمامه العراق بمئات الميغاواطات من الطاقة الكهربائية .

فرص واعدة

ويرى خبراء ومراقبون، أن ما تتمتع به منظومة دول الخليج العربية من تجارب تنموية ونهضوية رصينة وناجحة بالمقاييس العالمية، وما تمتلكه من خبرات وقدرات متطورة ومتراكمة في مجالات الاستثمار، خاصة في مضامير البنى التحتية واقتصاد المعرفة، والطاقة على اختلاف ميادينها التقليدية والمتجددة، وتنويع مصادر الدخل، سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على العراق في حال مضي علاقاته قدما مع تلك البلدان وتعزيز آفاقها.

ويقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين، في لقاء مع موقع دوت الخليج :

هذا المشروع يحقق هدفا استراتيجيا وتنمويا مهما جدا، في التأسيس لاعادة بناء القاعدة الصناعية بالعراق وهو ما سيسهم في اعادة التشغيل التدريجي لنحو 50 ألف مصنعا معطلا منذ 2003، عبر الارتقاء بواقع الطاقة الكهربائية بالبلاد، حيث بدون كهرباء لا يمكن تطوير الواقع الاقتصادي والخدمي والزراعي ولا يمكن جذب الاستثمارات وتأسيس بنى تحتية مستدامة .

الربط يوفر فرصة ذهبية أمام العراق لتعزيز تكامله الاقتصادي والطاقي مع الدول الشقيقة له في الخليج العربي، وبما يقود لتطوير تحوله نحو تبني مشروعات الطاقة الخضراء النظيفة بالاستعانة بالخبرات الخليجية المتراكمة في هذا السياق، وتطوير انتاجه من الثروات الطبيعية وتنويع اقتصاده .

حيث بدون قاعدة صناعية وزراعية متينة لا يمكن توفير الأمن والاستقرار بالعراق، وهكذا فاتفاقية الربط هذه تدشن مرحلة جديدة من التعاون والتكامل بين العراق ومحيطه الخليجي والعربي عامة، وهو ما ينعكس إيجابا على تعزيز الحضور العربي في العراق وبالعكس، ويوسع فضاءات المصالح المشتركة بين الطرفين .

ويعاني العراق طيلة العقود الماضية من عجز كبير في توفير الطاقة الكهربائية خاصة خلال فصلي الصيف والشتاء، حيث يزداد الاستهلاك والطلب عليها، لدرجة أن أوقات تزويد المواطنين بها تتقلص لساعات قليلة جدا خلال اليوم.

جدير بالذكر أن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومقرها في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية، قد تأسست في العام 2001، بهدف ربط أنظمة الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.