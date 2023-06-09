العالم اليوم - سوق دبي المالي يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي

انتم الان تتابعون خبر سوق دبي المالي يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 03:22 مساءً - ارتفعت سوقا الأسهم في الإمارات، الجمعة، بدعم من توقعات واسعة النطاق بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن رفع أسعار الفائدة، إلا أن انخفاض أسعار النفط حد من المكاسب.

وصعد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 بالمئة بدعم من ارتفاع سهم الخليج للملاحة 5.9 بالمئة وزيادة سهم بنك دبي الإسلامي 1.1 بالمئة.

وسجل المؤشر مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بلغت 2.7 بالمئة.

وترتبط معظم عملات الخليج بالدولار، وعادة ما تقوم البنوك المركزية في دول الخليج بتعديلات مسار الفائدة ليكون متماشيا بذلك مع أي تغيير يجريه الفيدرالي الأميركي في سياسته النقدية.

وسيعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل بشأن تحديد أسعار الفائدة يومي 13 و14 يونيو.

وصعد المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.2 بالمئة.

غير أن بورصة أبوظبي سجلت خسارة للأسبوع السادس على التوالي بنسبة 0.4 بالمئة.

ويبدو أن النفط، وهو محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، يتجه لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي في ظل استمرار انخفاض الأسعار بسبب المخاوف بشأن الطلب من الصين والتشكك إزاء تقرير أفاد باقتراب توصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق نووي.