إصابة مبنى سكنى بمسيرة فى مدينة فورونيج جنوبى روسيا

جدة - نرمين السيد - كما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الجمعة، أن رجال الإنقاذ أجلوا 1534 شخصا فى مقاطعة خيرسون، إثر التخريب الأوكرانى لمحطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وبحسب الوزارة: "أنقذ رجال الطورارئ 1534 شخصا من بينهم 154 طفلا، فى المجموع تم إجلاء 5133 شخصا، من بينهم 178 طفلا و66 شخصا من ذوى القدرة المحدودة على الحركة".

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن تفجير سد "نوفا كاخوفكا"، الواقع على نهر دنيبرو، وبجانبه محطة كاخوفكا الكهرومائية، ويحتجز 18 مليون متر مكعب من المياه، كما يبلغ ارتفاعه 30 مترًا وطوله 3.2 كيلومتر، وتم الانتهاء من تشييده فى عام 1956.