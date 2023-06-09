العالم اليوم - 63 مليار دولار إيرادات مصر من السياحة خلال 10 سنوات

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 04:27 مساءً - بلغت قيمة إيرادات السياحة المصرية نحو 63.4 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى أن عدد السائحين الوافدين إلى مصر خلال تلك السنوات بلغ 90.1 سائح.

وتتبنى مصر خطة طموحة لتعظيم إيرادات القطاع السياحي، من أجل الوصول إلى 30 مليار دولار سنوياً بدءًا من العام 2028.

ويتوقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يحقق القطاع هذا العام إيرادات قياسية هذا العام تصل إلى 14 مليار دولار

وأوضح الجهاز المركزي، أن قيمة الإيرادات السياحية بلغت نحو 10.7 مليار دولار خلال عام 2021-2022 بنسبة ارتفاع قدرها 121.1 بالمئة.

وتفصيلا بلغت إيرادات السياحة خلال السنوات العشر الماضية:

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.9 مليار دولار عام 2020-2021 بنسبة انخفاض قدرها 50.7 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.9 مليار دولار عام 2019-2020 بنسبة انخفاض قدرها 21.6 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار عام 2018-2019 بنسبة ارتفاع قدرها 28.2 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 9.8 مليار دولار عام 2017-2018 بنسبة ارتفاع قدرها 123.9 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 4.4 مليار دولار عام 2016-2017 بنسبة ارتفاع قدرها 16.2 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 3.8 مليار دولار عام 2015-2016 بنسبة انخفاض قدرها 48.9 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 7.4 مليار دولار عام 2014-2015 بنسبة ارتفاع قدرها 45.3 بالمئة.

سجلت قيمة إيرادات السياحة نحو 5.1 مليار دولار عام 2013-2014.

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى زيادة مواردها وتعظيم الاستفادة منها وتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، وهذا ما تؤكده أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خلال رصد السياحة في مصر بالأرقام خلال الـ 10 سنوات الماضية.