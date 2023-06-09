الجيش السودانى: المتمردون تحولوا إلى مجموعة لصوص يسرقون وينهبون الممتلكات

جدة - نرمين السيد - أكد العميد نبيل عبدالله، المتحدث باسم الجيش السودانى، أنّ ما جرى يوم 15 أبريل مؤامرة وخيانة يقف وراءها عدد من الجهات استخدمت الدعم السريع أداة للتنفيذ، حسبما نقل نبا عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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