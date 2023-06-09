العالم اليوم - قفزة أسهم تسلا وجنرال موتورز تدفع وول ستريت للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 06:22 مساءً - افتتحت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مرتفعة، الجمعة، مدعومة بقفزة في أسهم تسلا بعد إعلان تحالف مع جنرال موتورز، غير أن المستثمرين أحجموا عن المشاركة في هذه الارتفاعات إلى حد كبير، ترقبا لصدور بيانات التضخم وقرار السياسة النقدية الأميركية الأسبوع المقبل.

ويترقب المستثمرون صدور أرقام التضخم من مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو الثلاثاء، قبل يوم واحد من قرار السياسة المرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وتتوقع أسواق المال الآن فرصة بنسبة 72.4 بالمئة، بأن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في يونيو، لكن التوقعات تشير بنسبة 52 بالمئة إلى أنه سيستأنف رفع أسعار الفائدة في يوليو بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك حسب بيانات مؤشر CME FedWatch.

تحركات الأسواق

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 86.14 نقطة أو 0.25 بالمئة إلى 33,919.75 نقطة بحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.89 نقطة أو 0.57 بالمئة إلى 4,318.07 نقطة، بينما قفز مؤشر ناسداك المجمع 138.22 نقطة أو 1.05 بالمئة إلى 13,377.20 نقطة.

كما ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 3.71 بالمئة، بعد إعلان صانعة السيارات عن شراكة محتملة مع "تسلا" للاستفادة من شبكتها الخاصة بمحطات شحن السيارات الكهربائية، كما استمر سهم "تسلا" في تحقيق المكاسب للجلسة الحادية عشرة على التوالي حيث ارتفع بنسبة 6.77 بالمئة.