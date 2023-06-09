متحدثة الخارجية الأمريكية للقاهرة الإخبارية: نعمل على مساعدة بناء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت إليزابيث ستكنى، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، أن أمريكا تعمل مع المملكة المتحدة البريطانية للمساعدة فى إعادة بناء أوكرانيا من الدمار الحالى الذى سببته الهجمات الروسية المستمرة، لافتة إلى أنه سيجرى انعقاد مؤتمر فى هذا الإطار خلال الأسابيع المقبلة، وتستضيفه بريطانيا فى العاصمة لندن لمواصلة هذه الجهود.





وأضافت إليزابيث ستكنى، خلال لقاء خاص مع الإعلامية جمانة هاشم، ببرنامج "10 داوننيج ستريت"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا المؤتمر سيجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، للاستثمار فى مستقبل أوكرانيا وشعبها. وأوضحت متحدثة الخارجية الأمريكية، أنهم لا يستبقون الأحداث بشأن ما يمكن أن يقدمه المؤتمر، مضيفة أنهم يرون أنه يجب أن تزدهر أوكرانيا، وليس أن تبقى على قيد الحياة فقط. ولفتت إلى أنه سيتم الحديث مع المنظمات عن الدعم الدولى والولايات المتحدة من أجل إعادة بناء اقتصاد أوكرانيا من خلال الصناعات الجديدة والشركات التجارية الجديدة.

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