العالم اليوم - بعد "فورد".. "تسلا" تسمح لـ"جنرال موتورز" باستخدام شواحنها

انتم الان تتابعون خبر بعد "فورد".. "تسلا" تسمح لـ"جنرال موتورز" باستخدام شواحنها من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 07:24 مساءً - في تطور جديد بسوق السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، أعلنت شركتا "جنرال موتورز" و"تسلا"، الخميس، أن مالكي سيارات "جنرال موتورز" الكهربائية سيمكنهم قريباً استعمال شبكة أجهزة الشحن الكهربائي السريع الضخمة المملوكة لـ"تسلا".

وقالت "جنرال موتورز" إنها ستبدأ في دمج منافذ الشحن الخاصة بشركة "تسلا" في سياراتها الكهربائية الجديدة اعتبارا من العام 2025.

وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة "جنرال موتورز"، إن تلك الخطوة لن تساعد فقط في تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية، لكنها ستساعد أيضاً في "توجيه الصناعة لاعتماد معيار شحن موحد في أميركا الشمالية".

وبحلول الساعة 14:25 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سهم "جنرال موتورز" بنسبة 3.71 بالمئة، كما استمر سهم "تسلا" في تحقيق المكاسب للجلسة الحادية عشرة على التوالي حيث ارتفع بنسبة 6.77 بالمئة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد إعلان مجموعتا تسلا وفورد، قبل أسبوعين، أنه اعتباراً من العام المقبل ستصبح شبكة الشواحن الفائقة السرعة التابعة لتسلا في الولايات المتّحدة وكندا مفتوحة أمام سيارات فورد الكهربائية.

وقال جيم فارلي رئيس شركة فورد في حوار على تويتر مع إيلون ماسك رئيس شركة تسلا إنّه "اعتباراً من مطلع 2024، سيتمكّن جميع عملاء فورد الحاليين والمستقبليين من الوصول إلى 12 ألف شاحن فائق السرعة لتسلا".

وكانت شركة "تسلا" قد أعلنت مرارا منذ سنوات، على لسان رئيسها، إن شبكة الشاحن السريع من الممكن أن تكون متاحة لمن يرغب، لكن منذ ذلك الحين لم يتم إجراء أي اتفاق حول حقوق استخدام هذه الشبكة مع أي شركة سيارات أخرى.