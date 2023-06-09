نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إطلاق منصة عراقية تقدم منحا للطلبة الأردنيين الراغبين بالدراسة في العراق على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 9 يونيو 2023 08:09 مساءً - دوت الخليج :- أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عزمي محافظة، الخميس، ضرورة تطوير العلاقات الأردنية العراقية في مجال التعليم العالي، وتبادل الخبرات في مجال الاعتماد، خاصة للكليات الطبية، وزيادة فرص تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والطلبة بين البلدين.

وأشار محافظة خلال استقباله في مقر الوزارة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي/ رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية نعيم العبودي، إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الأردن والعراق الشقيق.

وأشاد بما قدمه العراق للطلبة العرب بشكل عام وللطلبة الأردنيين بشكل خاص، لافتا إلى أن هناك مذكرة تفاهم بين الجانبين تم تحديثها وتوقيعها في عام (2021) مع ضرورة البناء عليها لتطوير المزيد من التعاون بين الطرفين مستقبلا.

كما لفت إلى وجود آلاف الطلبة العراقيين الذين يدرسون في مدارس المملكة، إضافةً إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية والخاصة، وبالمقابل فإن هناك طلبة أردنيين يدرسون أيضا في الجامعات العراقية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، قال إنّ العراق والأردن تربطهما أواصر أخوية تاريخية وجغرافية بحكم العروبة والجوار انعكست إيجابا على العلاقات السياسية والدبلوماسية.

وتطرق إلى إطلاق العراق لبوابة "ادرس في العراق"، والتي تقدم منحا دراسية للطلبة الأردنيين الذين يرغبون بالدراسة في الجامعات العراقية تشمل الرسوم الجامعية والسكن.

وأكد ضرورة تطوير التعاون بين الطرفين في مجال البحث العلمي، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين بشكل خاص، وعلى المستوى العربي بشكل عام، للوصول إلى التكامل في البحث العلمي، لمواجهة التحديات التي تحدث في العالم.

كما أشاد بالتطور الحاصل في المجال النووي في الأردن، مؤكدا رغبته بتوسيع نطاق التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطاقة النووية السلمية.

وكان الوفد العراقي زار المنظومة النووية دون الحرجة في الحرم الجامعي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، حيث استمع الوفد لشرح عن عمل ومبدأ تشغيل المنظومة النووية دون الحرجة التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لطلبة قسم الهندسة النووية، لإجراء بعض التجارب لدراسة فيزياء المفاعلات النووية في بيئة آمنة، إضافةً إلى وجود أنظمة إجراءات خاصة بالمنظومة للحرص على الالتزام بأقصى معايير الأمن والأمان النووي في هذه المنشأة.

وحضر اللقاء كل من مسؤول الاتصال الوطني العراقي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ماجد الساعدي، والقائم بأعمال السفارة العراقية في عمّان منيف على حسين، والملحق الثقافي العراقي وسيم التميمي، ومن الجانب الأردني حضر رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية خالد طوقان، ومدير مديرية أمانة سرّ مجلس التعليم العالي شادي مساعدة، والمستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/ الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب.