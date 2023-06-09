العالم اليوم - 22 قتيلا من جراء انفجار ذخائر في الصومال

انتم الان تتابعون خبر 22 قتيلا من جراء انفجار ذخائر في الصومال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 يونيو 2023 08:22 مساءً - قتل 22 شخصا من بينهم طفلان بانفجار ذخائر في الصومال، في منطقة تبعد حوالى 120 كيلومترا جنوبي مقديشو، حسبما أعلن نائب مفوض المنطقة، الجمعة.

وقال المسؤول عبدي أحمد علي في مؤتمر صحفي: "وقعت كارثة قرب قوريولي، لقي أطفال أبرياء مصرعهم في انفجار نجم عن قذائف هاون".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر 22 قتيلا من جراء انفجار ذخائر في الصومال .. في رعاية الله وحفظة