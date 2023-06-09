بوتين: الهجوم الأوكراني المضاد بدأ فعلياً
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يمكن الجزم أن الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ فعليًا، لافتا إلى أن الأوكرانيين لم يحققوا أي نجاح بالهجوم المضاد.
وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية مساء اليوم الجمعة إن التنظيم الصحيح للقوات الروسية أفشل الهجوم الأوكراني"، معتبرًا أنّ "القوات الأوكرانية لم تحقق أي نجاح، لكنها ما زالت تمتلك قدرات هجومية".
ولفت إلى أنّ "صناعة الدفاع الروسية ستفي بجميع المهام لتزويد قواتنا بالأسلحة على جبهات القتال في أوكرانيا".
وأشار إلى "أننا لا نملك ما يكفي من الأسلحة الحديثة حتى الآن، لكن مجمع الصناعات العسكري الروسي يواصل العمل والتطوير".
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